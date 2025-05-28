Каждый четвёртый россиянин младше 17 лет заклеивает камеру гаджетов

Каждый четвёртый россиянин младше 17 лет заклеивает камеру гаджетовРезультаты исследования
Опрос среди россиян показал, что почти треть людей старше 35 лет заклеивают камеры своих устройств. Об этом рассказал Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Он отметил, что из 550 респондентов 16,7% прикрывают камеры на компьютерах, а 9,5% делают это на смартфонах.
Среди людей старше 35 лет настороженность достигает 31% участников этой возрастной группы закрывают камеры на своих устройствах. Зыков отметил, что это неожиданно, так как традиционно считается, что доверие к технике у этой группы выше. Тем не менее, повышенная осторожность проявляется даже при использовании привычных гаджетов.
Молодёжь также не игнорирует меры безопасности, но реже заклеивает камеры. В группе от 17 до 35 лет камеры телефонов и компьютеров закрывают 8,5% и 8,7% соответственно. Среди подростков до 17 лет аналогичные действия предпринимают 26%, причём чаще всего они закрывают камеры смартфонов (13,2%).