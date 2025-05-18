Каждый четвёртый россиянин не может вспомнить всех приложений на смартфоне

Каждый четвёртый россиянин не помнит, какие приложения установил на свой телефон, но почти половина пользователей за последние два года стали выбирать их внимательнее, ограничиваясь только самым нужным. Такие данные представило исследование компании edna, проводившееся в апреле 2025 года среди 2385 человек по всей России. Аналитики отметили, что более 25% респондентов активно загружают мобильные сервисы, не задумываясь об их реальной необходимости, а 4% предпочитают оставить на телефоне только банковские приложения.

При этом треть участников исследования утверждают, что вообще не пользуются приложениями, а 13% даже не читают уведомления, что может говорить о желании сократить цифровую нагрузку. Четверть опрошенных сознательно ограничивают время, проведённое в телефоне, что, по словам экспертов, отражает растущую популярность цифрового детокса. Среди самых скачиваемых приложений оказались соцсети, онлайн-игры, маркетплейсы, а также сервисы для знакомств и доставки еды.

Пользователи чаще всего выбирают приложения за их удобство и функциональность. Например, 17% ценят возможность звонков через приложение, 11% предпочитают использовать чат-боты, а 7% выбирают сервисы с входом по биометрии. Помимо функциональных возможностей, важным фактором остаётся дизайн: 22% респондентов отметили, что для них эстетичный внешний вид играет значительную роль. Также исследование показало, что 19% россиян активно используют приложения для общения, а 10% — для покупок и игр.