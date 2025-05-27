Каждый четвёртый россиянин оценил свои навыки в технологиях на 4 из 5 баллов

Только около четверти россиян уверенно работают с новыми технологиями, показало исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ. Почти половина опрошенных призналась, что разбираются в технике хуже своих знакомых, а каждый четвёртый иногда сталкивается с нехваткой знаний и навыков. При этом большинство ставят себе средние оценки за цифровую грамотность, и лишь небольшая часть считает себя продвинутыми пользователями.

Чаще всего люди узнают о технологических новинках от близких, через новостные сайты и соцсети, а также видеоплатформы и образовательные ресурсы. Самыми распространёнными умениями остаются работа с офисными программами, облачными хранилищами и использование нейросетей. Создание сайтов и работа с базами данных встречаются гораздо реже.

Большинство россиян применяют технологии в учёбе, быту и на работе, а почти половина используют гаджеты ежедневно. Более половины считают цифровую грамотность важной для жизни и хотят развивать навыки, особенно в нейросетях, программировании и работе с чат-ботами. Главными барьерами для обучения называют нехватку времени и мотивации, а также сложности с поиском нужной информации и страх не понять материал, отметила директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.