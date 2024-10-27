Каждый четвёртый россиянин высказался против сайтов с ГДЗ

Около четверти россиян — 24% — считают, что сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) по школьным предметам нужно полностью заблокировать. Ещё 33% предлагают хотя бы урегулировать работу таких ресурсов, например, ограничить доступ к ним для школьников, чтобы уменьшить влияние на учебный процесс. Против запретов высказались 43% опрошенных, по данным Аналитического центра Университета «Синергия».

Мнения участников опроса о ГДЗ разделились: лишь 12% респондентов видят в них однозначную пользу, а 17% считают их исключительно вредными. Большинство же занимает промежуточную позицию, где 45% опрошенных полагают, что от ГДЗ скорее больше пользы, чем вреда, а 26% — наоборот, что негатив перевешивает.

Противники ограничений отмечают, что решебники помогают родителям контролировать выполнение домашних заданий (37%), упрощают для детей сложные темы (26%) и снижают стресс от учёбы (16%). Сторонники же запретов уверены, что ГДЗ тормозят умственное развитие (41%), поощряют лень (35%) и негативно сказываются на оценках, так как при контрольных списывать нельзя.