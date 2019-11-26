Каждый десятый новый самолет Boeing оказался с трещинами в корпусе

При этом важно отметить, что все изученные самолеты находятся в собственности у четырех местных авиакомпаний — Korean Air, Jin Air, Jeju Air и Eastar Jet. По данным источников телеканала в национальном Министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, дефектные области самолетов производства Boeing уже в самое ближайшее время будут отремонтированы или заменены на новые.

Напомним, что масштабные проверки внутри Южной Кореи начались после того, как еще в начале октября авиационное управление Соединенных Штатов опубликовало указ, согласно которым абсолютно все операторы, использующие самолеты модели 737 NG, обязаны проверить их на наличие недостатков в конструкции.