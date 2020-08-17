Каждый понедельник Tele2 будет раздавать подарки своим абонентам

Чтобы получить свой подарок, клиенты Tele2 должны активировать промокод в приложении “Мой Tele2”, после чего использовать его у каждого из партнеров непосредственно в понедельник до 14 сентября. В числе абонентов, которые могут воспользоваться предложением, значатся те, кто подключен к тарифу “Мой онлайн”, “Мой онлайн +”, “Везде онлайн” и т.д. Полный список условий можно найти на официальном сайте компании.