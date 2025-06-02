Каждый пятый худеющий на аналогах «Оземпика» сталкивается с побочными эффектами

Примерно каждый пятый пациент, использующий препараты для снижения веса, такие как «Оземпик», сталкивается с побочными эффектами. Это могут быть тошнота, расстройства пищеварения или запоры, что связано с воздействием на моторику желудочно-кишечного тракта. Эндокринолог и диетолог Алла Овсянникова пояснила, что такие явления обычно проходят к концу четвёртой недели приёма. Она подчеркнула, что эти препараты снижают чувство голода и помогают адаптироваться к новым вкусовым привычкам, но они не являются универсальным решением проблемы.

Подобные лекарства назначаются пациентам с индексом массы тела выше 30 или с сопутствующими рисками, такими как высокий уровень сахара в крови, холестериновые нарушения или гипертония. В России активно применяются два вида препаратов: с действующим веществом семаглутид, обеспечивающим снижение веса до 18%, и более мощные лекарства на основе тирзепатида, которые могут помочь сбросить до 24%. Овсянникова отметила, что ключ к успешному результату — это долгий курс лечения, который может длиться полгода и дольше.

Пациенты, проходящие лечение, часто отмечают, что их тяга к вредной пище снижается, а предпочтение отдаётся более полезным продуктам. Специалисты предупреждают, что приём таких препаратов требует тщательного контроля и не заменяет здорового образа жизни. Препараты помогают изменить пищевые привычки, но их эффективность во многом зависит от самого пациента и его готовности работать над своим здоровьем.