Каждый пятый пользователь сервисов знакомств поженился со своей парой

Каждый четвёртый человек в России, использующий онлайн-сервисы знакомств, нашёл там свою вторую половинку, и 20% из них даже вступили в брак. Эти данные предоставлены аналитиками приложения для знакомств beAmore, которые провели исследование среди более чем 3000 пользователей. Оказалось, что ещё 25% пользователей не встретили никого, но надеются, что в будущем найдут свою половинку. И каждый пятый человек постоянно находит партнёров или друзей онлайн.

Аналитики также обнаружили, что 15% взрослых россиян пользуются сервисами знакомств. Главными причинами для регистрации в таких приложениях являются рекомендации друзей и успешные истории знакомств, которые пользователи узнают от своих знакомых или социальных сетей. Однако доверие к приложению снижается, если они сталкиваются с фейковыми аккаунтами или испытывают трудности в поиске подходящих партнёров.

Исследование также показало, что 32% респондентов считают онлайн-знакомства самым простым и удобным способом найти подходящего партнёра. Ещё 13% полагают, что такие сервисы подходят для стеснительных людей, а 9% ценят их за широкий выбор интересных людей. Важным фактором популярности онлайн-знакомств является возможность лёгкого знакомства в ситуации, когда люди заняты и времени мало. Некоторые считают, что современные люди стали менее активными в офлайн-знакомствах.

Тем не менее, треть респондентов не пользуются дейтинговыми сервисами из-за нехватки времени, а каждый десятый испытывает стеснение использовать такие приложения. Ещё 12% считают, что знакомиться лучше в реальной жизни. В то же время, четверть опрошенных рассматривают онлайн-знакомства скорее как развлечение, но не исключают возможность серьёзных отношений. А 17% россиян хотят найти в сети друзей или компанию для совместных мероприятий по интересам, таких как кино, квизы или спорт.