Каждый пятый россиянин генетически предрасположен к ожирению

Это исследование важно и очевидно для России, потому что у каждого пятого россиянина присутствует мутация гена FTO, из-за которой кратно повышается риск ожирения.

Если говорить о «плохой генетике» и её связи с малоподвижным образом жизни, то риск ожирения возрастает в 2 раза.

«Представьте, что при росте 180 см это почти 10 лишних кг по сравнению с вашим генетически удачливым соседом при одинаковом образе жизни. Одним из основных результатов исследования стало то, что между генетической компонентой и физической активностью наблюдается взаимодействие: если у вас плохая генетика в комбинации с низкой физической активностью, негативный эффект от пассивного образа жизни в два раза выше, чем среди остальных людей», — объяснил директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.