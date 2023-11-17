Каждый пятый россиянин использует приложения для инвестиций

В 2023 году количество людей, использующих российские инвестиционные приложения, выросло на 20%, по данным исследования Yota. Основной прирост аудитории пришёлся на пользователей старше 26 лет, которые составили 94% увеличения. В то время как интерес молодёжи к инвестициям остаётся небольшим и даже снижается, трафик от пользователей в возрасте от 16 до 25 лет снизился на 8% в 2023 году.

Большинство пользователей инвестиционных приложений — мужчины (61%), которые генерируют 74% трафика в этом сегменте. За 2023 год трафик женской аудитории вырос на почти четверть, в то время как мужской трафик увеличился всего на 9%. В топ-5 регионов с наибольшим числом пользователей инвестиционных приложений входят Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан и Новосибирская область. В региональном аспекте аудитория активно обсуждает инвестиционные сервисы в Ингушетии (рост 79%) и Чечне (рост 71%), что также характерно для других регионов Северо-Кавказского региона.