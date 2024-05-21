Каждый третий российский предприниматель использует ИИ в работе

Российские предприниматели всё активнее используют искусственный интеллект (ИИ) в работе: каждый третий применяет его в бизнесе. Исследование Аналитического центра НАФИ показало, что 46% представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) считают ИИ и нейросети полезными инструментами.

Предприниматели чаще всего используют ИИ для повышения эффективности ежедневных процессов. Главной ценностью ИИ считают экономию времени — так думают 63% опрошенных. Почти половина, 49%, уверены, что ИИ позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.

Более трети представителей МСП — 37% — отметили, что ИИ помогает оптимизировать бюджет и решать сложные задачи. Бизнес применяет ИИ в разных сферах: 54% используют его для маркетинга и рекламы. Большинство предпочитают отечественные решения, такие как «Яндекс», VK, «Сбер», а также Google.

ИИ активно применяется для взаимодействия с клиентами, в IT-разработке и обучении. Директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров отметил, что внедрение ИИ снижает затраты бизнеса и улучшает обработку данных, что помогает лучше понимать потребителей. Распространение ИИ в бизнесе будет только расти.