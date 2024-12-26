Каждый третий россиян хотел бы получить смартфон на Новый Год

Аналитики компании TECNO узнали, что россияне хотят получить на Новый Год. Почти треть участников опроса (31%) мечтает получить в подарок новенький смартфон, а следом идёт ноутбук, о котором грезит каждый четвёртый опрошенный. Планшеты, умные часы и беспроводные наушники тоже попали в список желанных подарков, набрав от 12% до 16% голосов.

Когда дело доходит до выбора подарков для близких, россияне тоже отдают предпочтение смартфонам — их планируют дарить 34,1% опрошенных. Интересно, что при выборе мобильного устройства люди обращают особое внимание на время работы от батареи и мощность процессора, а также на качество камеры и внешний вид — эти характеристики важны для 34,7% и 32,4% участников соответственно. Чаще всего технологичные подарки готовятся для самых близких: родителей (25,3%), партнёров (23,6%) и детей (17,8%).

Что касается бюджета на новогодние гаджеты, большинство россиян планирует потратить от 10 до 30 тысяч рублей. Четверть опрошенных (25,2%) готова выделить 10-20 тысяч рублей, а 22,9% могут позволить себе потратить до 30 тысяч. Исследование TECNO показало, что современные технологии прочно вошли в жизнь россиян, а смартфоны стали не просто средством связи, но и универсальным помощником, который хочется подарить близким людям.