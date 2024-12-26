Наука и технологии
Опубликовано 26 декабря 2024, 22:34
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Каждый третий россиян хотел бы получить смартфон на Новый Год

Результаты исследования компании TECNO
Россияне рассказали, какие гаджеты хотят получить на Новый Год
Каждый третий россиян хотел бы получить смартфон на Новый Год
© Andrey Matveev

Аналитики компании TECNO узнали, что россияне хотят получить на Новый Год. Почти треть участников опроса (31%) мечтает получить в подарок новенький смартфон, а следом идёт ноутбук, о котором грезит каждый четвёртый опрошенный. Планшеты, умные часы и беспроводные наушники тоже попали в список желанных подарков, набрав от 12% до 16% голосов.

Когда дело доходит до выбора подарков для близких, россияне тоже отдают предпочтение смартфонам — их планируют дарить 34,1% опрошенных. Интересно, что при выборе мобильного устройства люди обращают особое внимание на время работы от батареи и мощность процессора, а также на качество камеры и внешний вид — эти характеристики важны для 34,7% и 32,4% участников соответственно. Чаще всего технологичные подарки готовятся для самых близких: родителей (25,3%), партнёров (23,6%) и детей (17,8%).

Что касается бюджета на новогодние гаджеты, большинство россиян планирует потратить от 10 до 30 тысяч рублей. Четверть опрошенных (25,2%) готова выделить 10-20 тысяч рублей, а 22,9% могут позволить себе потратить до 30 тысяч. Исследование TECNO показало, что современные технологии прочно вошли в жизнь россиян, а смартфоны стали не просто средством связи, но и универсальным помощником, который хочется подарить близким людям.