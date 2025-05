Каждый третий россиянин будет играть в онлайн-игры во время майских праздников

Компания «М.Видео-Эльдорадо» совместно с медиа-проектом М.Клик выяснила, какие игры привлекают россиян во время длинных выходных. В опросе приняли участие более 1100 человек, и почти половина из них — активные геймеры. Большинство признались, что майские праздники — это время для погружения в любимые игровые миры, будь то сетевые проекты, классика или свежие релизы.

Онлайн-игры стали главным выбором 28% опрошенных: многие считают длинные выходные отличным шансом насладиться проектами, на которые не хватает времени в будние дни. Классические тайтлы вроде «Ведьмака 3» и Mass Effect набрали 18% голосов, а 20% участников выбрали «другое», назвав такие популярные игры, как GTA, Minecraft и Skyrim. Новинки тоже нашли свою аудиторию — их выбрали почти 15% респондентов, хотя совсем свежие релизы пока не привлекли большого внимания.

Что касается платформ, ПК остаётся фаворитом у большинства игроков (66%). На втором месте — смартфоны и портативные консоли (17%), за ними следуют PlayStation (13%), Xbox и Nintendo Switch. Среди самых ожидаемых игр 2025 года лидируют проекты вроде GTA VI, Mafia: The Old Country и DOOM: The Dark Ages, а 13% игроков признались, что предпочитают оставаться в уже знакомых игровых вселенных.