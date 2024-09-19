Каждый третий россиянин использует ИИ для дополнительных доходов

По данным исследования «Авито Работы», треть россиян, знакомых с технологиями искусственного интеллекта, активно использует ИИ для подработки. Участники опроса сообщили, что в среднем их доходы увеличились на 41% благодаря применению этих технологий.

Некоторые респонденты также отметили, что их доходы выросли на 15%, а 18% сообщили об увеличении в диапазоне от 16 до 30%. Больше всего повезло тем, кто видит более значительные изменения: 11% опрошенных заявили о росте дохода от 51 до 70%. Среди них 7% отметили увеличение на 71—90%, а столько же — на 91—100%.

Кроме того, 3% участников опроса сказали, что их заработок вырос более чем в два раза. Этот рост свидетельствует о том, что технологии ИИ становятся всё более популярными среди россиян, желающих улучшить своё финансовое положение.