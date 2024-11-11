Каждый третий россиянин стал жертвой кибербуллинга

По результатам опроса, проведённого технологическим холдингом VK, около трети россиян хотя бы раз становились жертвами травли в интернете, и многие из них сталкивались с негативными эмоциональными и физическими последствиями. 33% респондентов признались, что пережили кибербуллинг, а среди них до 70% испытывали сильное раздражение и злость.

Однако неприятности не ограничивались только эмоциями. Почти треть пострадавших отметили, что столкнулись с физическими проблемами, такими как головные боли и нарушения сна. Несмотря на это, большинство жертв кибертравли — около 78% — не обращались за помощью, ни к врачам, ни к специалистам в области технологий. Треть пользователей пытались справиться с ситуацией, обращаясь за поддержкой к друзьям и родным.

В то же время, некоторым удавалось найти поддержку в других источниках. 17% жертв кибербуллинга работали с психологами, столько же писали в службу поддержки социальных сетей, где случилась травля, а 12% поделились своей проблемой в соцсетях. Опрос проводился среди более 2000 пользователей старше 18 лет.