Каждый второй россиянин не готов доверить своё лечение компьютерам

Такое мнение выразило 44% опрошенных. По мнению этих респондентов, как бы ни был хорош ИИ, но человеческий фактор никто не отменял. В том смысле, что «супертехнологии» всё еще недостаточно развиты, а при лечении важна не только сама терапия, но и личное участие врача, человека. При этом 22% доверили бы своё лечение ИИ, а 78% — нет.

Только 5% участников исследования твёрдо уверены в том, что из лечения можно исключить участие врача и полностью отдать его на откуп технологиям. По их мнению, ИИ работает с базой данных, которая превосходит знания конкретного специалиста во много раз.

Отмечается, что молодые люди до 24 лет верят в способность ИИ лечить, тогда как люди старше 45 лет в это не верят и не допускают такой вероятности.