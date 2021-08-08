Наука и технологии
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Каждый второй россиянин не готов доверить своё лечение компьютерам

Как оказалось, технологиям у нас всё-таки полностью не доверяют
Агентство SuperJob провело исследование, согласно котрому большая часть россяин не готова доверить лечение людей искусственному интеллекту.
Каждый второй россиянин не готов доверить своё лечение компьютерам

Такое мнение выразило 44% опрошенных. По мнению этих респондентов, как бы ни был хорош ИИ, но человеческий фактор никто не отменял. В том смысле, что «супертехнологии» всё еще недостаточно развиты, а при лечении важна не только сама терапия, но и личное участие врача, человека. При этом 22% доверили бы своё лечение ИИ, а 78% — нет.

Только 5% участников исследования твёрдо уверены в том, что из лечения можно исключить участие врача и полностью отдать его на откуп технологиям. По их мнению, ИИ работает с базой данных, которая превосходит знания конкретного специалиста во много раз.

Отмечается, что молодые люди до 24 лет верят в способность ИИ лечить, тогда как люди старше 45 лет в это не верят и не допускают такой вероятности.