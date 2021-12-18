Кефир оказался полезен для борьбы с «плохим» холестерином

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Кефир оказался полезен для борьбы с «плохим» холестериномБлагодаря органическим кислотам
Органические кислоты, содержащиеся в кефире, блокируют биосинтез холестерина. Об этом рассказала турецкий диетолог Зюлал Ялчин.
По словам эксперта, кефир содержит комплекс питательных веществ, необходимых организму. Этот продукт не только борется с опасным холестерином, но и нормализует микрофлору кишечника, не даёт развиваться патогенам.
Как отмечается, кефир можно употреблять ежедневно и взрослым людям, и детям. Также он очень полезен пожилым людям.