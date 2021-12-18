Кефир оказался полезен для борьбы с «плохим» холестерином

По словам эксперта, кефир содержит комплекс питательных веществ, необходимых организму. Этот продукт не только борется с опасным холестерином, но и нормализует микрофлору кишечника, не даёт развиваться патогенам.

Как отмечается, кефир можно употреблять ежедневно и взрослым людям, и детям. Также он очень полезен пожилым людям.