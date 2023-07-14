Кемеровская область подключит к развитию сельского хозяйства ИИ

В Кузбассе внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. Это стало возможным благодаря пилотному проекту по агроскаутингу, который предполагает создание цифровой карты сельхозземель с информацией о состоянии почвы, питательных веществах и метеоусловиях. С помощью искусственного интеллекта будет осуществляться мониторинг процесса выращивания различных культур.

Власти Кузбасса внедряют цифровые технологии в сельское хозяйство. Все сельскохозяйственные земли уже оцифрованы, что позволяет вести точный учёт и оптимизировать использование участков. Сельхозпроизводителям будет доступно мобильное приложение с данными о полях, искусственный интеллект поможет им выбрать наилучшие места для сева различных культур. В результате, регион сможет выращивать хорошие урожаи и обеспечить себя продовольствием.

Внедрение проекта агроскаутинга в Кузбассе будет положительно сказываться на развитии сельского хозяйства. Онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта поможет аграриям более эффективно управлять полями, выращивать урожай с меньшими затратами и предотвращать возможные потери. Студенты-волонтёры из Кузбасской сельхозакадемии уже приступили к обследованию полей и внесению данных в информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения.