«Керамбит со скидкой»: Раскрыта ещё одна распространённая схема мошенничества

Банк ВТБ обнаружил активность мошенников, целью которых стали геймеры. Как сообщает пресс-служба банка, злоумышленники создают фишинговые сайты, выглядящие как распродажи популярных онлайн-игр, предлагая игрокам крупные скидки.

Мошенники привлекают геймеров предложениями о покупке игр, аккаунтов, коллекционных предметов с заманчивыми скидками, а также возможностью пополнения кошельков в магазинах игр, как сообщается в банковском сообщении. Они активно продвигают свои фальшивые сайты через поисковые системы, СМС-рассылки и специализированные чаты в мессенджерах.

Геймеры, вводя данные своих банковских карт на этих сайтах, фактически передают деньги мошенникам, которые переводят их на электронные кошельки или карты, предупреждают в ВТБ. Мошенники обычно собирают информацию, такую, как номера телефонов и банковских карт, логины от личных кабинетов в банковских приложениях или интернет-банках, СМС-коды для подтверждения операций или входа, а также данные паспортов и СНИЛС. Эта информация часто используется для социальной инженерии.

По оценкам ВТБ, доля фишинговых операций на рынке мошенничества в настоящее время составляет около 10%.