Кето-диета оказалась повышающей риск рака и других болезней

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Кето-диета оказалась повышающей риск рака и других болезнейОсобенно опасна она для беременных и людей с болезнями почек
Стало известно, что популярная кето-диета не только не способствует здоровью, напротив, она увеличивает риск возникновения рака и других болезней. Специалисты предупреждают, что особенно опасна она для беременных женщин и людей с болезнями почек.
Исследователи изучили, как кето-диеты влияют на здоровье человека. Так, было установлено, что люди, которые придерживаются рациона с высоким содержанием белка, рискуют в будущем столкнуться с болезнями сердца, раком, диабетом, а также болезнью Альцгеймера. Выходит, что все долгосрочные риски перевешивают краткосрочные преимущества такого питания.
Специалисты отмечают, что особенно опасна эта диета для беременных. “Низкоуглеводные диеты связаны с более высоким риском дефектов нервной трубки у ребенка, даже когда женщины принимают фолиевую кислоту”, — сообщается в материале.
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