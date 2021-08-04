Кето-диета оказалась повышающей риск рака и других болезней

Исследователи изучили, как кето-диеты влияют на здоровье человека. Так, было установлено, что люди, которые придерживаются рациона с высоким содержанием белка, рискуют в будущем столкнуться с болезнями сердца, раком, диабетом, а также болезнью Альцгеймера. Выходит, что все долгосрочные риски перевешивают краткосрочные преимущества такого питания.

Специалисты отмечают, что особенно опасна эта диета для беременных. “Низкоуглеводные диеты связаны с более высоким риском дефектов нервной трубки у ребенка, даже когда женщины принимают фолиевую кислоту”, — сообщается в материале.

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