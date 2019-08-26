KFC начинает продавать жареную курицу из травы

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC, специализирующаяся на на блюдах из курицы, начинает с завтрашнего дня продавать «жареную курицу» без курицы для вегетарианцев.
Блюдо разработано совместно с с производителем искусственного растительного мяса Beyond Meat и называется A Kentucky Fried Miracle (жареное чудо из Кентуки) под брендом Beyond Fried Chicken.
Первым рестораном, где запустили веганскую курицу стал KFC в Атланте в США. После пилотного проекта в Атланте, вегетарианские блюда могут появиться по всей Америке, а затем и в других регионах.
Отметим, что в конкурирующих ресторанах быстрого питания Subway и Burger King тоже предлагаются блюда и искусственным мясом.