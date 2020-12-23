KFC всё же создала собственную KFConsole

В основу новинки лёг мини-компьютер Intel NUC 9 Extreme Compute Element. Устройство оснащено процессором Intel Core i9-9980HK, имеет 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 1 ТБ. Видеокарта тут дискретная, GeForce RTX, правда неизвестно какая именно модель. При этом представители KFC заявили, что в планах компании значится выпуск KFConsole. Правда, всё ещё нет никаких данных о том, когда и по какой цене это произойдёт.