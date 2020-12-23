Наука и технологии
Сегодня 09:03
KFC всё же создала собственную KFConsole
В компании заявили, что «консольные войны закончены»
Как стало известно, KFC всё же создала собственную KFConsole, несмотря на то, что начиналось это всё как пародия и шутка. Самое забавное во всём этом то, что изначально презентация планировалась на 12 ноября, но «по традиции её перенесли».
В основу новинки лёг мини-компьютер Intel NUC 9 Extreme Compute Element. Устройство оснащено процессором Intel Core i9-9980HK, имеет 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 1 ТБ. Видеокарта тут дискретная, GeForce RTX, правда неизвестно какая именно модель. При этом представители KFC заявили, что в планах компании значится выпуск KFConsole. Правда, всё ещё нет никаких данных о том, когда и по какой цене это произойдёт.
Мы получили такую тёплую поддержку от поклонников KFC после анонса, что просто не смогли отказаться от возможности действительно создать эту игровую систему. Мы собрали команду, обсудили идеи и в итоге их воплотили.