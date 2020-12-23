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KFC всё же создала собственную KFConsole

В компании заявили, что «консольные войны закончены»
Как стало известно, KFC всё же создала собственную KFConsole, несмотря на то, что начиналось это всё как пародия и шутка. Самое забавное во всём этом то, что изначально презентация планировалась на 12 ноября, но «по традиции её перенесли».

В основу новинки лёг мини-компьютер Intel NUC 9 Extreme Compute Element. Устройство оснащено процессором Intel Core i9-9980HK, имеет 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 1 ТБ. Видеокарта тут дискретная, GeForce RTX, правда неизвестно какая именно модель. При этом представители KFC заявили, что в планах компании значится выпуск KFConsole. Правда, всё ещё нет никаких данных о том, когда и по какой цене это произойдёт.

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Мы получили такую тёплую поддержку от поклонников KFC после анонса, что просто не смогли отказаться от возможности действительно создать эту игровую систему. Мы собрали команду, обсудили идеи и в итоге их воплотили.

Марк Чиверс
KFC