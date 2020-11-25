KFC запустила фургон с автопилотом для приема и выдачи заказов

На данный момент проект запущен в пилотном режиме в Китае, сообщает CNET. При этом первыми о необычной инновации начали писать пользователи Twitter, заметившие беспилотники KFC недалеко от себя.

Судя по опубликованной информации, для того, чтобы сделать заказ, пользователю необходимо выбрать нужные товары на тачскрине. После этого ему будет предложено оплатить заказ при помощи QR-кода - достаточно распространенного в Китае метода. Практически сразу после оплаты дверь фургона откроется и заказ можно будет забрать.

На данный момент неизвестно, планирует ли компания расширять список стран, в которых будут представлены автономные фургоны. Но, стоит отметить, что во время пандемии COVID-19 подобные меры были бы очень кстати практически по всему миру.