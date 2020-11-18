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Хабиб Нурмагомедов запустит собственного сотового оператора
Как и во всех подобных случаях, не обошлось без участия Tele2
Как стало известно, российский боец и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запустит собственного сотового оператора. По крайней мере именно это следует из “всплывших” в сети документов.
Так, ООО “Хабиб Телеком” подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib, передает Коммерсантъ. При этом в качестве “основы” для нового виртуального оператора выступят сети Tele2, сообщают источники газеты. В самой компании пока отказались как-либо комментировать эти данные.
Согласно имеющейся информации, Нурмагомедов владеет не только долей в “Хабиб Телеком”, но также имеет 25% в ООО “Первый мобильный”. Что же до продвижения нового оператора Eagle Mobile, то в качестве площадки для этих целей может быть выбран Instagram-аккаунт бойца, на который прямо сейчас подписаны десятки миллионов человек.