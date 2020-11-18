Хабиб Нурмагомедов запустит собственного сотового оператора

Так, ООО “Хабиб Телеком” подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib, передает Коммерсантъ. При этом в качестве “основы” для нового виртуального оператора выступят сети Tele2, сообщают источники газеты. В самой компании пока отказались как-либо комментировать эти данные.

Согласно имеющейся информации, Нурмагомедов владеет не только долей в “Хабиб Телеком”, но также имеет 25% в ООО “Первый мобильный”. Что же до продвижения нового оператора Eagle Mobile, то в качестве площадки для этих целей может быть выбран Instagram-аккаунт бойца, на который прямо сейчас подписаны десятки миллионов человек.