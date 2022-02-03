Хакер обиделся на Северную Корею и в одиночку отключил интернет в стране

Изначально предполагалось, что такую серьёзную атаку могла совершить лишь достаточно крупная организованная группа. Но, как оказалось, за этим стоял один-единственный киберпреступник — американский хакер под ником P4x.

По его собственным словам, ещё в 2021 году он стал жертвой хакерской атаки КНДР. Тогда целью северокорейских специалистов стали многие западные исследователи кибербезопасности. Под раздачу с остальными попал и P4x.

Он рассказал, что корейские хакеры пытались выкрасть его инструменты, а также найти бреши в протоколах безопасности. Изначально взломщик обратился за помощью к американским федералам, но они отказались ему помочь. Тогда он и взял инициативу в свои руки.

Он запустил DoS-атаки на серверы и маршрутизаторы КНДР, воспользовавшись их уязвимостями. По итогу он добился отключения всех веб-сайтов Северной Кореи примерно на шесть часов.