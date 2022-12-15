Хакер проник в базу данных ФБР и слил информацию о 80 тысячах участников спецпрограммы ведомства

Оказалось, что хакер под псевдонимом USDoD проник в систему InfraGard, находящуюся в структуре ФБР, представившись гендиректором некой крупной финансовой организации. Ему удалось не только проникнуть в систему, но и скачать все конфиденциальные данные более чем 80 тысяч участников специальной информационно-пропагандистской программы ФБР, а также информацию об угрозах национальной безопасности и кибербезопасности США.

InfraGard — закрытая сеть, в которую, кроме агентов ФБР, входят сотрудники Министерства внутренней безопасности США, отвечающие за безопасность инфраструктуры от электросетей и транспорта до здравоохранения, трубопроводов, ядерных реакторов, оборонной промышленности, плотин и гидротехнических сооружений и финансовых услуг.

В итоге хакер выложил часть украденной базы данных на форуме Breached, на котором часто «всплывают» утечки. Стоимость полной базы — $50 тысяч.

Отмечается, что USDoD взломал InfraGard посредством интерфейса прикладного программирования (API), встроенного в несколько ключевых компонентов веб-сайта, которые помогают участникам InfraGard подключаться и связываться друг с другом.