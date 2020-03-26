Хакер пытается продать исходный код чипа Xbox Series X за 100 млн долларов

AMD уже подала две жалобы DCMA в связи со случившимся, с просьбой “прикрыть” два репозитория Github, на которых были размещены украденные файлы. Их содержание представляет наибольший интерес в связи с тем, что среди них имеется код графического процессора Arden — того самого чипа, который будет обеспечивать работу будущих консолей Microsoft из линейки Xbox Series X. Пока что сама Microsoft никаких комментариев по этому поводу не давала.

”Мы знаем, что у преступника есть файлы, которые не были обнародованы, однако считаем, что украденная интеллектуальная собственность не окажет влияния на конкурентоспособность или безопасность наших графических продуктов. Нам неизвестно о том, какой ещё информацией он располагает. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и другими экспертами в рамках уголовного расследования”, — рассказали представители AMD по этому поводу.