Хакер рассказал о телефонных мошенниках из Украины, обманывающих россиян

По словам хакера, с начала спецоперации количество мошеннических звонков россиянам от украинских мошенников сократилось, но достаточно быстро они снова активизировались с целью подзаработать. Источник намекнул, что на Украине не всё хорошо с финансами.

Он рассказал и о том, что до спецоперации до 70% от общего количества мошеннических звонков россиянам исходили из Украины, остальные 30% — из других стран.