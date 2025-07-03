Хакер слил мексиканскому наркокартелю данные информаторов ФБР

Хакер идентифицировал помощника атташе по правовым вопросам ФБР в посольстве США в Мехико. После этого злоумышленник подключился к его телефону и заполучил всю переписку и звонки. К тому же хакер смог использовать систему видеонаблюдения Мехико для отслеживания передвижения атташе и выявления людей, с которыми тот контактировал.

Картель использовал полученные данные для запугивания и даже убийств источников ФБР и свидетелей. Имена предполагаемого хакера, сотрудников ФБР и жертв засекречены.

Специалисты Минюста раскрыли инцидент благодаря аудиту ФБР по противодействию «повсеместному техническому надзору». Подчёркивается, что глобальное распространение камер и торговля конфиденциальной информацией создают серьёзную проблему для правоохранительных органов и спецслужб.