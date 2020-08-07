Хакер "слил" в сеть 20 ГБ конфиденциальных данных Intel

По словам специалиста, он получил файлы от анонимного источника, после чего принял решение опубликовать лишь часть из них. При этом он уточнил, что большинство из файлов впервые публикуются в сети, а уже в самое ближайшее время он опубликует еще больше закрытых сведений.

Отметим, что в числе опубликованных документов, были найдены исходный код загрузчиков Intel CEFDK, исходный код прошивок процессоров для разных платформ, а также сразу несколько внутренних инструментов Intel для разработки и поиска багов.

Судя по имеющимся данным, Intel уже взялась за расследование случившегося.

UPD:

Intel прокомментировала ситуацию. В компании предполагают, что данные были получены из Центра ресурсов и дизайна Intel (Intel Resource and Design Center). В нём размещается информация для использования клиентами компании, партнёрами и другими внешними сторонами. Вероятно, человек, обладающий доступом к Центру, скачал данные и опубликовал их в открытом доступе. То есть информация не была получена в результате взлома. Также в Intel уточняют, что не знают об утечке каких-либо персональных данных или информации о клиентах. Кроме того, данные могут быть устаревшими.