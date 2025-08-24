Наука и технологии
Опубликовано 24 августа 2025, 00:47
1 мин.

Хакер слил в Сеть пароли от 15,8 млн аккаунтов PayPal

Но пока ничего не понятно
Хакер под псевдонимом Chucky_BF разместил в даркнете базу данных, содержащую похищенные пароли из платёжной системы PayPal. По сообщениям портала PCWorld, стоимость предлагаемого злоумышленником набора данных составляет всего $750.
© Marques Thomas / Unsplash

При этом на текущий момент не предоставлено официальное подтверждение или опровержение подлинности и полноты данных. Возможно, это провокация, потому что цена утечки в $750 за колоссальных размеров базу — якобы украдены пароли от 15,8 млн аккаунтов — вызывает недоумение, и обозреватели это подчёркивают. В обнародованной информации пароли представлены в незашифрованном виде, а адреса электронной почты принадлежат доменам Gmail, Yahoo!, Hotmail и другим популярным почтовым сервисам.

Механизмы и источники получения хакером доступа к данным остаются неизвестными. Но эксперт по безопасности Трой Хант считает, что злоумышленник не сам украл данные с серверов PayPal, поскольку платформа не хранит пароли в открытом виде. Скорее всего, пароли были получены посредством вредоносного ПО.

Причём расследование сайта о безопасности Hackread показало, что в опубликованной базе данных присутствуют тестовые и поддельные аккаунты. Однако значительная часть информации всё-таки достоверна и может представлять угрозу для жертв утечки.