Хакер украл данные 400 млн пользователей Twitter и предложил Маску выкупить их у него

Хакер под псевдонимом Ryushi заявил, что взломал соцсеть. Он потребовал выкуп от её владельца и генерального директора Илона Маска. В обмен злоумышленник предложил эксклюзивный доступ к украденным личным данным пользователей.

По данным специалистов Security Affairs, он получил доступ к личной информации 400 млн учётных записей пользователей, воспользовавшись уязвимостями в платформе. Хакер продаёт базу данных, в которой содержатся адреса электронной почты, номера телефонов и другие персональные данные.

Он даже предоставил выборку данных 1 тыс пользователей в качестве доказательства. В том числе и аккаунты предпринимателя Дональда Трампа-младшего, специалиста по кибербезопасности Брайана Кребса и других известных людей.