Хакер взломал производителя умных поясов верности и узнал информацию о местоположении пользователей

Недавно хакер обнаружил уязвимости в серверах компании, производящей умные пояса верности. Эти устройства могут управляться партнёром через Интернет и предоставляют возможность отслеживания движений пользователя.

Хакер, пожелавший оставаться анонимным, сообщил, что получил доступ к базе данных с записями более 10 000 пользователей. В этих данных содержались электронные адреса, пароли, домашние адреса и даже координаты GPS.

Злоумышленник не только обнаружил уязвимости, но и попытался предупредить компанию, отправив им письмо 17 июня. Однако, на момент публикации, компания так и не устранила эти дыры.

Что интересно, хакер даже прибег к изменению главной страницы сайта, чтобы предупредить пользователей о рисках. Компания восстановила сайт, но не устранила уязвимости.