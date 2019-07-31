Хакер взломал сервис по поиску работы и "уволил" главу Google

После того, как он публиковал такие вакансии, они отображались на странице “работа” вместе с другими, но уже официальными предложениями от самой компании. Программист шутки ради решил провести эксперимент: он опубликовал вакансию директора в двух огромных корпорациях — Google и LinkedIn.

*”Уважаемые представители LinkedIn, обратите внимание, что любой пользователь, заплативший минимальную сумму, может публиковать вакансии на площадке LinkedIn. Это просто — нужно всего лишь заполнить несколько деталей от лица работодателя. Проблема заключается в том, что есть возможность публиковать вакансии в любой компании. Например, я могу запостить открытую вакансию в LinkedIn», — написал исследователь в своем обращении к компании.