Наука и технологии
Сегодня в 17:01
Хакер взломал веб-камеру мошенников, пытавшихся взломать его
Получилось очень смешно и поучительно
В сети появилась забавная история того, как хакер умудрился взломать компьютер и веб-камеру мошенников, которые пытались взломать его. Пересказ истории опубликовал TJournal.
Началось всё с того, что YouTube-блогер под ником Scambaiter (по совместительству хакер) получил письмо на почту. В нём неизвестные пытались убедить пользователя, что он совершил покупку на Amazon, которую на самом деле не совершал.
После этого различными манипуляциями злоумышленники пытались получить доступ к компьютеру хакера, сообщает издание. Он, подыгрывая им, параллельно «ломал» их компьютер, в результате чего получил доступ к веб-камере преступников.
В конечном итоге Scambaiter показал мошенникам их же лица, дав понять, что всё это время он сам занимался взломом. Жертвы хакера сначала пытались скрыться от веб-камеры, а после просто выключили её.