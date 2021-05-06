Хакер взломал веб-камеру мошенников, пытавшихся взломать его

Началось всё с того, что YouTube-блогер под ником Scambaiter (по совместительству хакер) получил письмо на почту. В нём неизвестные пытались убедить пользователя, что он совершил покупку на Amazon, которую на самом деле не совершал.

После этого различными манипуляциями злоумышленники пытались получить доступ к компьютеру хакера, сообщает издание. Он, подыгрывая им, параллельно «ломал» их компьютер, в результате чего получил доступ к веб-камере преступников.

В конечном итоге Scambaiter показал мошенникам их же лица, дав понять, что всё это время он сам занимался взломом. Жертвы хакера сначала пытались скрыться от веб-камеры, а после просто выключили её.