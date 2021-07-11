Хакер заработал на продаже видеоигровых сохранений более 6 млн рублей

Наука и технологии
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Хакер заработал на продаже видеоигровых сохранений более 6 млн рублейЕму грозит тюремный срок
Китайского хакера заключили под стражу за продажу видеоигровых сохранений. Известно, что на этом деле ему удалось заработать около 10 млн йен или примерно 6,7 млн рублей.
Сообщается, что хакер оказывал услуги игрокам популярной The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В частности, за 3,5 тыс йен, или примерно 2,3 тыс рублей, он изменял файлы в игре, благодаря чему покупатели могли получить доступ к редкому контенту тайтла. Причем этим хакер занимался годами, а если быть точнее, с 2019 года, что и позволило ему заработать более 6 млн рублей.
Сейчас же на деятеля наложили обвинение за незаконный обход технических ограничений от компании Nintendo и ему грозит тюремный срок.