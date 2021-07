Хакер заработал на продаже видеоигровых сохранений более 6 млн рублей

Сообщается, что хакер оказывал услуги игрокам популярной The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В частности, за 3,5 тыс йен, или примерно 2,3 тыс рублей, он изменял файлы в игре, благодаря чему покупатели могли получить доступ к редкому контенту тайтла. Причем этим хакер занимался годами, а если быть точнее, с 2019 года, что и позволило ему заработать более 6 млн рублей.

Сейчас же на деятеля наложили обвинение за незаконный обход технических ограничений от компании Nintendo и ему грозит тюремный срок.