Хакера осудили на три года за детскую порнографию

Задержание 21-летнего злоумышленника состоялось еще в январе 2020 года, сообщает Engadget. Но из-за пандемии коронавируса, вынесении приговора задержалось до декабря. Стоит отметить, что Хернандез достаточно популярная личность в геймерской среде - он взломал сервера Nintendo, получив доступ к файлам компании, еще будучи подростком.

Отметим, что дело хакера расследовалось на достаточно высоком уровне. ФБР, в результате обыска, нашло в доме осужденного более 1 000 изображений несовершеннолетних, совершающих явно сексуальные действия.