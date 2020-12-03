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Хакера осудили на три года за детскую порнографию
А также оштрафовали на кругленькую сумму за взлом серверов игровой компании
Серийный “взламыватель” серверов Nintendo, хакер Раян Хернандез, был осужден на три года за свою деятельность, а также хранение детской порнографии. Вместе с отсидкой своего срока, парень должен будет выплатить более 250 тыс долларов или 18,5 млн рублей компании Nintendo.
Задержание 21-летнего злоумышленника состоялось еще в январе 2020 года, сообщает Engadget. Но из-за пандемии коронавируса, вынесении приговора задержалось до декабря. Стоит отметить, что Хернандез достаточно популярная личность в геймерской среде - он взломал сервера Nintendo, получив доступ к файлам компании, еще будучи подростком.
Отметим, что дело хакера расследовалось на достаточно высоком уровне. ФБР, в результате обыска, нашло в доме осужденного более 1 000 изображений несовершеннолетних, совершающих явно сексуальные действия.