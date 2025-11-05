Хакерам удалось взломать криптовалютный сервис: «увели» $120 млн

Целью атаки были пулы Balancer V2 Composable Stable Pools, которые не подлежали экстренной блокировке. Эксперты по безопасности GoPlus выявили уязвимость в хранилище протокола, связанную с вычислениями округления, которые были усилены функцией batchSwap для обмена токенами. Команда Balancer активировала режим восстановления для затронутых пулов, при этом Balancer V3 остался в безопасности.

За этим последовала фишинговая кампания, в ходе которой мошенники выдавали себя за службу безопасности, предлагая вернуть средства за вознаграждение.

При этом Balancer ранее прошёл аудит у ведущих компаний и поддерживал программу вознаграждения за уязвимости. Но это не помогло при реальной кибератаке.