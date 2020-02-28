Хакеров будут "заманивать" в ловушку для обучения искусственного интеллекта

Новейший метод борьбы со злоумышленниками назвали DEEP-Dig, а его суть заключается в том, что хакеров будут “заманивать” на сайт-ловушку, после чего модель их поведения будут использовать для обучения искусственного интеллекта.

”Есть преступники, пытающиеся постоянно атаковать наши сети, и обычно мы рассматриваем это с негативной точки зрения. Вместо того, чтобы блокировать их, мы могли бы рассматривать этих злоумышленников как источник бесплатной рабочей силы. Они предоставляют нам данные о том, как выглядят вредоносные атаки. Это бесплатный источник высоко ценимых данных”, — рассказал соавтор разработки доктор Кевин Хэмлен.