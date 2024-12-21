Хакеров из КНДР обвинили в краже $1,34 млрд в криптовалюте за 2024 год

В целом число краж криптовалют в 2024 году составило 303 случая, в 2023 насчитывалось 282. В прошлом году общая стоимость похищенной криптовалюты составила $1,8 млрд.

В отчёте Chainalysis отмечается, что тенденция к увеличению атак хакеров из Северной Кореи якобы наметилась после встречи в Пхеньяне президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.