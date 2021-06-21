Хакеров из Северной Кореи обвинили в нападении на ядерный институт

Сообщается, что всего в атаке приняли участие 13 устройств — именно такое количество несанкционированных IP-адресов попали во внутреннюю сеть института атомной энергии. При этом сама атака, по последним данным, произошла ещё 14 мая 2021 года, но рассказать о ней решили только сейчас.

Представители института отметили, что защиту её сети обошли, используя уязвимости в VPN. При этом научное учреждение уже заблокировало все посторонние IP и обновило безопасность сети.

На данный момент проводится расследование случившегося, в том числе оценивается масштаб ущерба.