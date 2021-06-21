Хакеров из Северной Кореи обвинили в нападении на ядерный институт

Наука и технологии
Сегодня в 13:27
Хакеров из Северной Кореи обвинили в нападении на ядерный институтПричём произошла атака ещё в середине мая
Председатель Партии народной власти Южной Кореи Ха Тэ Кын заявил, что их северокорейские соседи напали на сеть государственного института ядерных исследований.
Сообщается, что всего в атаке приняли участие 13 устройств — именно такое количество несанкционированных IP-адресов попали во внутреннюю сеть института атомной энергии. При этом сама атака, по последним данным, произошла ещё 14 мая 2021 года, но рассказать о ней решили только сейчас.
Представители института отметили, что защиту её сети обошли, используя уязвимости в VPN. При этом научное учреждение уже заблокировало все посторонние IP и обновило безопасность сети.
На данный момент проводится расследование случившегося, в том числе оценивается масштаб ущерба.