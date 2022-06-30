Хакеров, работающих на главу Северной Кореи, обвинили в краже криптовалюты

Мост Horizon позволял переводить токены между сетями Harmony, Ethereum, Binance Chain и биткоин. После компрометации хакерами из Lazarus, система приостановила работу, и когда восстановит, неизвестно.

Как сообщается, хакеры украли криптовалюту за 18 минут, совершив 11 транзакций. Взлом стал возможен путём компрометации криптографических ключей кошелька с мультиподписью. Эксперты говорят, что подобная методика — визитная карточка Lazarus.

Информацию о краже криптовалюты подтвердили исследователи блокчейн-технологий из компании Elliptic и фирма по безопасности криптовалютных бирж Chainalysis. Также сообщается, что хакеры вывели деньги с помощью специализированного сайта Tornado Cash, используемого для отмывания незаконной криптовалюты.