Хакеров, работающих на главу Северной Кореи, обвинили в краже криптовалюты

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Хакеров, работающих на главу Северной Кореи, обвинили в краже криптовалютыНа $100 млн
Похоже, северокорейские хакеры, работающие на власти этой страны и непосредственно на её главу Ким Чен Ына всерьёз решили ударить по криптовалютным активам. После обвинения в хищении $615 млн из биржи Ronin, специалисты из группировки Lazarus, о которой идёт речь, взломали блокчейн-мост Horizon, работавший в сети Harmony, и вывели $100 млн.
Мост Horizon позволял переводить токены между сетями Harmony, Ethereum, Binance Chain и биткоин. После компрометации хакерами из Lazarus, система приостановила работу, и когда восстановит, неизвестно.
Как сообщается, хакеры украли криптовалюту за 18 минут, совершив 11 транзакций. Взлом стал возможен путём компрометации криптографических ключей кошелька с мультиподписью. Эксперты говорят, что подобная методика — визитная карточка Lazarus.
Информацию о краже криптовалюты подтвердили исследователи блокчейн-технологий из компании Elliptic и фирма по безопасности криптовалютных бирж Chainalysis. Также сообщается, что хакеры вывели деньги с помощью специализированного сайта Tornado Cash, используемого для отмывания незаконной криптовалюты.