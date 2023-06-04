Хакерская атака без потерь: в «Ренессанс Страховании» рассказали, об атаке на их информационные ресурсы

Компания «Ренессанс Страхование» впервые столкнулась с нападением опытных хакеров. Сайт компании и раздел «еОСАГО» подверглись попытке взлома. Организация уверяет, что данные клиентов, включая пароли, платёжные и паспортные данные, не попали в руки злоумышленников. Процент клиентов, возможно, затронутых проблемой, составляет не более 2%.

Однако, 2 июня в Telegram-канале «Утечки информации» появилось сообщение о «утечке» данных клиентов «Ренессанс Страхования». Были разглашены 737,7 тысяч строк с информацией, включая 633 тысячи уникальных адресов электронной почты, 315 тысяч телефонных номеров и зашифрованные пароли.

Компания призывает клиентов не менять пароли к личным кабинетам, если они не были скомпрометированы. Однако, ситуация требует внимания и может вызвать беспокойство у пользователей, поскольку информация о клиентах попала в общественное пространство.