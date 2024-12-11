Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2024, 08:05
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Хакерская атака на одну компанию парализовала операции на сердце по всему миру

Кто вообще проводит такие нападения?
Кибератака на компанию Artivion, крупного производителя оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, серьезно нарушила её работу.
Хакерская атака на одну компанию парализовала операции на сердце по всему миру
© Ferra

Более того, атака временно приостановила корпоративные операции, обработку заказов и доставку продукции.

В заявлении для SEC компания сообщила, что злоумышленники зашифровали данные и получили доступ к скомпрометированным системам.

В ответ Artivion отключила часть инфраструктуры, инициировала расследование и привлекла внешних экспертов, включая специалистов по информационной безопасности.

На данный момент основная часть операций восстановлена, но компания предупреждает о возможных задержках и ожидает значительных дополнительных расходов, не покрываемых страхованием.

Пока ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за атаку, но существует вероятность публикации похищенных данных, если выкуп не будет выплачен.

Источник:SecurityLab.ru
Автор:Булат Кармак
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