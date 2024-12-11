Хакерская атака на одну компанию парализовала операции на сердце по всему миру

Опубликовано 11 декабря 2024, 08:051 мин.
Хакерская атака на одну компанию парализовала операции на сердце по всему мируКто вообще проводит такие нападения?
Кибератака на компанию Artivion, крупного производителя оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, серьезно нарушила её работу.
Более того, атака временно приостановила корпоративные операции, обработку заказов и доставку продукции.
В заявлении для SEC компания сообщила, что злоумышленники зашифровали данные и получили доступ к скомпрометированным системам.
В ответ Artivion отключила часть инфраструктуры, инициировала расследование и привлекла внешних экспертов, включая специалистов по информационной безопасности.
На данный момент основная часть операций восстановлена, но компания предупреждает о возможных задержках и ожидает значительных дополнительных расходов, не покрываемых страхованием.
Пока ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за атаку, но существует вероятность публикации похищенных данных, если выкуп не будет выплачен.