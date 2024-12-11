Хакерская атака на одну компанию парализовала операции на сердце по всему миру

Более того, атака временно приостановила корпоративные операции, обработку заказов и доставку продукции.

В заявлении для SEC компания сообщила, что злоумышленники зашифровали данные и получили доступ к скомпрометированным системам.

В ответ Artivion отключила часть инфраструктуры, инициировала расследование и привлекла внешних экспертов, включая специалистов по информационной безопасности.

На данный момент основная часть операций восстановлена, но компания предупреждает о возможных задержках и ожидает значительных дополнительных расходов, не покрываемых страхованием.

Пока ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за атаку, но существует вероятность публикации похищенных данных, если выкуп не будет выплачен.