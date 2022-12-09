Хакерская атака? Приложения сразу трёх российских банков отказались работать

С проблемой столкнулись жители ряда городов, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие. В числе «упавших» банков оказались Тинькофф, Альфа-банк и Райффайзен.

По данным популярного сервиса для отслеживания недоступности сайтов, первые сообщения о неполадках в Тинькофф и Альфа-банке начали появляться в 12 часов дня по московскому времени.

Что интересно, представители Альфа-банка практически сразу заявили, что приложение работает в штатном режиме, а проблемы могут наблюдаться лишь у некоторых пользователей.

В свою очередь Тинькофф уведомил своих пользователей о недоступности сервисов прямо в самом мобильном приложении. Затем, когда проблема решилась, таким же образом компания сообщила о возобновлении штатного режима работы.