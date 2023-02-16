Хакерская группировка экс-сотрудника спецслужб Израиля вмешалась в выборы более 30 стран

Об этой весьма щекотливой ситуации стало известно благодаря расследованию, проведённому Haaretz, Le Monde и Der Spiegel.

Хакеры Ханана предоставляет услуги спецслужбам, политическим партиям и частным компаниям, которые хотят манипулировать общественным мнением с помощью армии поддельных аккаунтов в социальных сетях, ботов и заказных статей в СМИ.

Сообщается, что «Команда Хорхе» взламывала аккаунты политических конкурентов своих клиентов в мессенджере Telegram и Gmail. Таким образом злоумышленники собирали данные о жертвах.

Что интересно, группировка также была замечена в сотрудничале с британской компанией Cambridge Analytica, которая поддерживала президентскую кампанию экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году.