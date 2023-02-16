Хакерская группировка экс-сотрудника спецслужб Израиля вмешалась в выборы более 30 стран

Хакерская группировка экс-сотрудника спецслужб Израиля вмешалась в выборы более 30 странА её партнёром была печально известная Cambridge Analytica
Как стало известно, бывший сотрудник израильской разведки Тал Ханан и его хакерская группа «Команда Хорхе» вмешались в более чем 30 избирательных кампаний по всему миру.
Фото: BBC
Об этой весьма щекотливой ситуации стало известно благодаря расследованию, проведённому Haaretz, Le Monde и Der Spiegel.
Хакеры Ханана предоставляет услуги спецслужбам, политическим партиям и частным компаниям, которые хотят манипулировать общественным мнением с помощью армии поддельных аккаунтов в социальных сетях, ботов и заказных статей в СМИ.
Сообщается, что «Команда Хорхе» взламывала аккаунты политических конкурентов своих клиентов в мессенджере Telegram и Gmail. Таким образом злоумышленники собирали данные о жертвах.
Что интересно, группировка также была замечена в сотрудничале с британской компанией Cambridge Analytica, которая поддерживала президентскую кампанию экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году.