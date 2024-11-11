Хакерская схема по краже учётных записей перекачивала из Telegram в WhatsApp*

Мошенники адаптировали способ обмана пользователей Telegram для мессенджера WhatsApp*, рассылая сообщения, якобы от «службы безопасности». В письме сообщается, что аккаунт пользователя может быть заблокирован, и, чтобы этого избежать, необходимо ввести «спасительный код». На самом деле эти цифры необходимы мошенникам для того, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы.

После того, как мошенники завладевают аккаунтом, они меняют пароль и начинают рассылать сообщения всем контактам. От имени владельца аккаунта они просят перевести деньги на карту или пополнить счёт. Подобные схемы могут привести к серьёзным финансовым потерям, так как злоумышленники используют доверие друзей и знакомых для манипуляции.

Специалисты советуют быть осторожными и не вводить никакие коды, полученные через незнакомые сообщения, особенно если они пришли от неизвестных источников. Важно помнить, что службы безопасности крупных мессенджеров не просят вводить коды для защиты аккаунта.

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