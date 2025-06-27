Хакеры активизировались сразу после информации об утечке 16 млрд записей

Разумеется, это поддельные сервисы — форма фишинговых атак, которые являются основным способом мошенничества. Напомним, данные были собраны инфостилерами, но позже выяснилось, что это старые сливы.

Всяческие мошеннические ресурсы появились для прикрытия сбора не только логинов и паролей, но и кодов двухфакторной авторизации. Как отмечает портал Anti-Malware, важно как можно быстрее сменить пароли на всех аккаунтах при подозрении на утечку данных, но не доверять никаким проверкам.