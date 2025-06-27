Хакеры активизировались сразу после информации об утечке 16 млрд записей

Опубликовано 27 июня 2025, 06:451 мин.
Хакеры активизировались сразу после информации об утечке 16 млрд записейИ предлагают поддельные сервисы для проверки утечки
Новости о «мегаутечке» данных, содержащей порядка 16 млрд записей, хоть и устаревших, вызвали всплеск интереса мошенников. На фоне этой информации появились «сервисы» для проверки по принципу «не слиты ли ваши данные».
Разумеется, это поддельные сервисы — форма фишинговых атак, которые являются основным способом мошенничества. Напомним, данные были собраны инфостилерами, но позже выяснилось, что это старые сливы.
Всяческие мошеннические ресурсы появились для прикрытия сбора не только логинов и паролей, но и кодов двухфакторной авторизации. Как отмечает портал Anti-Malware, важно как можно быстрее сменить пароли на всех аккаунтах при подозрении на утечку данных, но не доверять никаким проверкам.