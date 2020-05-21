Хакеры анонсировали "взлом" любого iPhone на последней версии прошивки

Что интересно, данное обновление, добавляющее распознавание лиц в масках и специальное API для создания единых с Android приложений, связанных с COVID-19, начало распространяться буквально вчера вечером. Таким образом, благодаря использованию уязвимости нулевого дня в ядре, обнаруженную Pwn20wnd, группа хакеров unc0ver Team разработала необходимую для джейлбрейка абсолютно любого iPhone утилиту, менее, чем за сутки с момента релиза iOS 13.5.

”Очень скоро мы выпустим unc0ver 5.0.0 с поддержкой каждой подписанной версии iOS на любом устройстве, используя уязвимость нулевого дня в ядре, обнаруженную Pwn20wnd при спонсорской поддержке phonerebel.com. Обновите свои устройства на iOS 13.5 и следите за нашим прогрессом на unc0ver.dev”, — написала unc0ver Team в своем Twitter-аккаунте.