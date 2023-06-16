Хакеры атаковали американские ведомства. Власти умалчивают их названия

По данным CNN, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) начало расследование инцидента. Глава агентства, Эрик Голдстайн, подчеркнул важность оценки последствий взлома и незамедлительного устранения уязвимостей.

При этом он отказался раскрывать, какие именно ведомства подверглись атаке.

В то же время, хактивисты из группировок Killnet, Revil и Anonymous Sudan объявили о своих планах провести кибератаку на банковскую систему Европы. В своём заявлении они назвали грядущую атаку «мощнейшей кибератакой в истории».

Один из хакеров объяснил, что формула «Нет денег — нет оружия — нет киевского режима» будет играть важную роль в происходящем.